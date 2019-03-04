Demet Şener ile İbrahim Kutluay  anlaşmalı olarak boşandı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) DEMET Şener ile İbrahim Kutluay bu sabah anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli görülen celsede mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, mahkemeye sundukları boşanma protokolünü onayladı.

Boşanma protokolüne göre çiftin iki çocuğunun velayeti Demet Şener'de kaldı. Protokole göre İbrahim Kutluay, Demet Şener'e nafaka ödemezken, çocukları için aylık toplam 32 bin 500 TL nafaka ödeyecek. Kutluay'ın Demet Şener'e de 3 milyon TL tazminat ödeyeceği öğrenildi.

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, geçtiğimiz hafta İbrahim Kutluay'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebiyle mahkemeye başvuran Demet Şener ve İbrahim Kutluay bu sabah İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne geldi. Gizli görülen celsede Demet Şener'i avukatı Kezban Hatemi temsil etti.

Çiftin boşanma konusunda her türlü anlaştıklarını belirtmesi üzerine mahkeme boşanmalarına karar verdi, boşanma protokolünü onayladı.