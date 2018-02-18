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Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 10:46 | Son Güncelleme

Boşandığı eşi İbrahim Kutluay yüzünden yaklaşık 20 yıldır küs olduğu Demet Akalın’la Bebek’teki bir mekânda pişti olan Demet Şener, yıllar sonra ilk kez ünlü şarkıcıyla ilgili konuştu

Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki küslüğü bilmeyen yoktur. İkilinin birbiri hakkında tek kelime etmediği de bilinir. Ama geçtiğimiz günlerde bir değişiklik oldu ve Demet Şener ilk kez konuştu.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü model, Akalın’ı görmediğini belirtip ekledi:

“Kendisini görünce böh gibi bir tepkim olamaz. Küçücük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Bunlar önemli, gerisi hikâye, ben çok şey öğrendim hayattan, boş verin."

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Demet Şener ibrahim kutluay

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