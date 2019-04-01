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Demet Şener'in sevgilisi Cenk Küpeli’den ‘nişanlı’ açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Eski manken Demet Şener ile beraberlik yaşadığı geride bıraktığımız günlerde ortaya çıkan Cenk Küpeli hakkında yeni ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Demet Şener'in sevgilisi Cenk Küpeli’den ‘nişanlı’ açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Londra tatiline çıkan aşıklar, birlikte romantik bir fotoğraf da paylaşmış ve dostu düşmanı çatlatmıştı. Ancak tüm bu paylaşımların ötesinde Küpeli’nin diyetisyen Alev Gezer ile 6 yıldır ilişki yaşadığı, 3 yıldır da nişanlı olduğu öne sürüldü.

CENK KÜPELİ’DEN JET YALANLAMA

Ortaya atılan bu şok iddia sonrasında Cenk Küpeli sessizliğini bozdu ve şu açıklamada bulundu: “Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum.”

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Demet Şener cenk küpeli nişanlı

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