Demet Şener resmen duyurdu

Eşi İbrahim Kutluay ile sürdürdüğü boşanma davası bir türlü sonuçlanmayan Demet Şener yeni yılla birlikte farklı bir deneyime başlıyor. Yaklaşık 14 yıldır yogayla ilgilenen ve son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla bu konuda ne kadar iyi olduğunu ortaya koyan Demet Şener, yeni yılla birlikte altı ay sürecek yoga hocalığı eğitiminin başladığını açıkladı. Şener şunları yazdı:

“Bu hafta sonu harika bir deneyim yaşadım. 6 ay sürecek olan temel yoga hocalığı eğitimim bu cumartesi günü başladı. 24 kişilik grubumuzla bu güzel yolculuğa çıktık. Hepimiz çok istekli ve heyecanlıyız. Kendi hocam da olan ve bize bu eğitimi veren canım @taner_yoga bana bu yolu açtığın için çok tesekkur ederim. 2019’a bu şekilde başlamaktan ayrıca çok mutluyum. 14 yıldır yaptığım yogayı taçlandırmak istedim. Gelişmekten, dönüşmekten ve hep daha ileriye gitmekten asla vazgeçmeyeceğim. Hayallerinizi ertelemeyin. Not: Haziran sonundan itibaren bir yerlerde yollarımız kesişir ve belki benimle yoga yaparken bulabilirsiniz kendinizi…”



