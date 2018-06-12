Demet Şener soyunma odasında

Demet Şener, kuliste defile hazırlıkları yapılırken bol bol fotoğraf çekip sosyal medya sayfasında takipçileriyle paylaştı.
İşte defile öncesi anlar ve podyumda yaşananlar.
Demet soyunma odasında
1 / 10
Antalya'da bu yıl 26'ıncı kez düzenlenen Dossa Dossi defilesinde podyuma çıkan modellerden biri de Demet Şener'di.
2 / 10
Son dönemlerde boşanma sebebiyle zor günler geçiren ve polemiklere karışan Demet Şener soyunma odasından bol bol fotoğraf paylaştı.
3 / 10
Dosso Dossi Fashion Show için Antalyaya gelen Paris Hilton’a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Tuğba Melis Türk, Demet Şener, Jessica May Drociunas, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy’un yanı sıra Türkiye’den 40 manken eşlik etti.
4 / 10
Antalyada 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Showun The Land of Legends Theme Park içindeki atlı havuz üzerine kurulan podyumda, Hilton Otelleri’nin veliahtı Paris Hilton ile birlikte Türk mankenler podyuma çıktı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum