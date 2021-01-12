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Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İlk açıklama geldi

12.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İlk açıklama geldi

21 Haziran 2019 tarihinde evlenen Demet Şener, Cenk Küpeli çifti boşandı. Çift sosyal medya hesaplarından ayrılığın ardından açıklama yayınladı.

Ünlü manken Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti boşandı. Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde bugün anlaşmalı olarak boşandıkları öğrenildi.

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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Cenk Küpeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim." Cenk Küpeli'nin bu mesajını Demet Şener de kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Demet Şener de eski eşinin paylaşımını alıntılayarak dua simgesi ekleyip Instagram hesabından paylaştı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
demet 44 yaşında adam 35 İbrahimin yanındayken göz koymuş demekki . hevesini almış. ama yaş biter iş biter. geçmiş olsun. adamın daha iyilerini görmesi fazla zaman almamış.
Geçmıs olsun...

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