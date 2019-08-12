HABER

Demet söyledi Okan çaldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2019 04:32 | Son Güncelleme

5 günlük Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen vatandaşlar ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın şarkılarıyla coştu.

5 günlük Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen vatandaşlar ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın şarkılarıyla coştu. Demet Akalın şarkı söylerken Okan Kurt ise dj kabinine geçerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kurban Bayramının 1’inci günü Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı Demet Akalın, yoğun ilgiyle karşılaştı. Pasha’da sahneye çıkan ünlü sanatçıya dj olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın’a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Akalın sahnedeki performansıyla göz doldururken ünlü sanatçının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. Demet Akalın, gecenin geç saatlerine kadar sahnede kaldı. Bin kişilik mekana 2 bin kişi Demet Akalını izlemeye gelince izdiham ise kaçınılmaz oldu. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. Ünlü sanatçı Akalın’ın Dj’liğini ise Okan Kurt yaptı. 2 saat sahnede kalan Akalın bayram mesajı göndermeyi de ihmal etmedi. Akalın “Kurman bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan pasha’da benle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk günün beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun” diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı

Demet söyledi Okan çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Barış Manço'nun 'Mine Abla'sı huzurlarınızda

Barış Manço'nun 'Mine Abla'sı huzurlarınızda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.