Demi Lovato’dan yeni yaşına özel pozlar

Demi Lovato, 29. doğum günü için arkadaşlarıyla birlikte Maldivler'e gitti. Sansasyonel yıldız, Instagram hesabından doğum gününe özel pozlar paylaştı.

Demi Lovato’nun beyaz mayolu fotoğrafları çok kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulduktan sonra peş peşe itiraflarda bulunan genç şarkıcı, son olarak 'Vücuduma çok güvendiğimi söyleyebileceğim bir yerde olmayı çok isterim. Ama gerçek şu ki, değilim.' Açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Eski Disney Channel yıldızı, yakın zamanda NBC’de yayınlanacak olan komedi dizisinde hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



