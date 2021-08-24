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Demi Lovato’dan yeni yaşına özel pozlar

24.08.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı şarkıcı Demi Lovato, 29. yaşını kutlamak için soluğu arkadaşlarıyla birlikte Maldivler’de aldı. Genç isim Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda doğum günü seyahati sırasında oldukça neşeli görünüyor. Demi Lovato’nun beyaz mayolu fotoğraflarına çok kısa sürede iki milyondan yakın beğeni geldi.

Demi Lovato’dan yeni yaşına özel pozlar

Demi Lovato, 29. doğum günü için arkadaşlarıyla birlikte Maldivler'e gitti. Sansasyonel yıldız, Instagram hesabından doğum gününe özel pozlar paylaştı.

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Demi Lovato’nun beyaz mayolu fotoğrafları çok kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı.

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Uyuşturucu bağımlılığından kurtulduktan sonra peş peşe itiraflarda bulunan genç şarkıcı, son olarak 'Vücuduma çok güvendiğimi söyleyebileceğim bir yerde olmayı çok isterim. Ama gerçek şu ki, değilim.' Açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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Eski Disney Channel yıldızı, yakın zamanda NBC’de yayınlanacak olan komedi dizisinde hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Demi Lovato Instagram
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