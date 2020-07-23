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Demi Lovato evleniyor! Nişan yüzüğü olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Ünlü şarkıcı Demi Lovato, bu mutlu haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demi Lovato evleniyor! Nişan yüzüğü olay oldu

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile nişanlandı. 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, nişan haberini Intagram sayfasından duyurdu.

Nişan yüzüğü fotoğrafını paylaşan Lovato, “Küçük bir kızken, babam bana ‘küçük ortak’ derdi hep. Bana göre çok mantıklıydı. Ve bugün bu kelime yine mantıklı geliyor ama bugün resmen başka birinin ortağı olacağım” ifadesini kullandı.
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"KİMSE BENİ KUSURLARIMLA SEVMEDİ"

Lovato, nişanlısına hitaben de şu sözleri kullandı:

"Seninle tanıştığım an seni sevdiğimi biliyordum. Bunu deneyimlememiş kişilere tarif edemediğim bir şeydi. Hayatımda hiç kimse tarafından (ailem dışında) kusurlarımla koşulsuz sevildiğimi hissetmedim. Beni asla kendimden başka bir şey olmaya zorlamıyorsun. Ve benden kendimin en iyi versiyonu olmamı istiyorsun. Evlilik teklifini kabul etmekten onur duyuyorum. Seni bir altyazının ifade edebileceğinden daha çok seviyorum. Seninle bir aile ve hayat kurmak için çok heyecanlıyım. Seni sonsuza kadar seviyorum bebeğim. Eşim. İşte geleceğimiz.”

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Lovato’nun nişan yüzüğündeki elmasın büyüklüğü ise görenleri şaşırttı. O anları fotoğraflayan Angelo Kritikos’a da teşekkürlerini sunan Lovato’nun bu paylaşımı kısa sürede bir milyon beğeniyi aştı.


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