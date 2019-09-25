Demi Moore'un eski eşinden 'üçlü cinsel ilişki' iddialarına yanıt

Ashton Kutcher, Inside Out isimli kitabında ilişkilerine dair birçok itirafta bulunan 56 yaşındaki Demi Moore karşısında sessizliğini bozdu. Evli kaldığı süre boyunca eski kocası (Kutcher) tarafından üçlü cinsel ilişki için çok fazla baskı gördüğünü ve aldatıldığını belirten Moore'a Twitter'dan cevap verdi.

2015 yılında oyuncu Mila Kunis ile evlenen ve iki çocuğu olan Kutcher paylaşımında "Gerçekten iğneleyici bir tweet atmak üzereydim. Ancak oğlumu, kızımı ve eşimi görünce vazgeçtim" ifadelerini kullandı. Daha sonra babası Larry Kutcher'dan alıntı yaparak 'Hayat güzel' diye yazdı.

Hızını alamayan oyuncu, bu paylaşımlarından yaklaşık bir saat sonra da telefon numarasını 'Gerçekler için bana mesaj atın' diyerek paylaştı. Kutcher'ın paylaştığı numaranın amacı, hayranlarının hakkında çıkan söylentilerin gerçeklerini kendisine sorarak öğrenebilmeleri.

Ancak Daily Mail'in haberine göre, söz konusu numaraya kısa mesaj atıldığında otomatik bir cevap geliyor. Mesajda "Bu, mesajını aldığıma dair bir otomatik mesajdır, gerisini bana bırak. Linke tıkla, böylece sana cevap verebilirim. Her soruya cevap veremeyecek olsam da deneyeceğim" yazıyor.