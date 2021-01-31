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Demi Moore'un yüzündeki değişimin nedeni belli oldu

31.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Demi Moore'un yüzündeki değişimin nedeni belli oldu

Podyuma çıktığı Paris Moda Haftası'ndaki son haliyle gündem olan ve estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Demi Moore, tartışmalara noktayı koydu.

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Demi Moore, geçtiğimiz gün Naomi Campell, Kate Moss, Lila Grace ve Bella Hadid gibi isimlerlerle birlikte Paris Moda Haftası'nda podyumdaydı.

Fendi'nin Haute Couture İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu için podyuma çıkan Moore'un yüzündeki değişim dikkat çekti.

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Sık sık estetik operasyon geçiren yıldız oyuncunun özellikle yüz hatlarındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Herkes 58 yaşındaki oyuncunun, ilk bakışta tanınmayacak kadar değiştiği konusunda hemfikirdi.

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Demi Moore, bu değişimin estetikten mi kaynaklandığı yoksa makyaj hilesi mi olduğu tartışmaların devam ederken Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı.

Amerikalı oyuncunun süper modeller Christy Turlington, Kate Moss ve Fendi'nin sanat yönetmeni Kim Jones ile paylaştığı fotoğrafta yüzünden hiçbir değişiklik olmadığı açıkça görüldü.

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