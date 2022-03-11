Demi Rose abarttı! Duşta bikinisini çıkardığı anları paylaştı

Demi Rose sınırları zorlayan pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Kıvrımlı model yine sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı. Orman içinde duş alırken çekilen pozlarını paylaşan Rose takipçilerini de ikiye böldü.

Bir kısım kullanıcı Rose'u eleştirirken Instagram'ın bu pozlara sınırlamama getirmemesine şaşırdı. Bir kısım kullanıcı ise Rose'un kıvrımlarına övgü yağdırdı.

1995 yılında dünyaya gelen Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı cesur paylaşımlar ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Kylie Jenner'in eski sevgilisi Tyga ile birlikte olmuş, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemi meşgul etti.

Rose'un Instagram'da 19.1 milyon takipçisi bulunuyor.



