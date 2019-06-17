Demi Rose annesinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımla olay oldu

Ünlü model Demi Rose, annesini kaybettiğini Instagram sayfasından duyurmuştu.

Yaklaşık 8 ay önce babasını kaybeden model, 63 yaşındaki annesi Christine'i de kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Rose, "Cennet bir melek kazandı. Huzur içinde uyu anne. Umarım orada babamla berabersinizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Rose bu haberin ardından hemen işine dönünce ve sosyal medyada bikinili pozlarını paylaşınca ise olay oldu.

Rose işine döndüğünü "'Destek için hepinize çok teşekkür ederim.Gerçekten çok minnettarım ve hepiniz geniş ailem gibisiniz. Dönmeye karar verdim" dedi.

Rose daha sonra ise "Evrenin ilahi zamanlamasına güveniyorum. Doğru zamanda doğru yerde olduğuma ve doğru yöne gittiğime inancım var. Şu anda yaşadığım her şeyin beni eğitip beni geleceğim için hazırlamak olduğuna inanıyorum. Her şey ihtiyaç duyduğum gibi oluyor" dedi.

Kıvrımlı hatları ve giydiği kıyafetlerle hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Demi Rose, ünlü rapçi Tyga ile beraberliğinden sonra hakkında sıkça söz ettirmeye başlamıştı.



