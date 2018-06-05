Demi Rose artık bikini modeli

Ibiza'da olan 23 yaşındaki manken Demi Rose, bir bikini markasının tanıtımını instagram hesabından yüklediği fotoğraflarla yapıyor.

Bikini pozları üst üste paylaştı

1 / 8 + Ibiza’da olan 23 yaşındaki manken Demi Rose, bir bikini markasının tanıtımını instagram hesabından yüklediği fotoğraflarla yapıyor.

2 / 8 İngiliz model Demi Rose’un taşıdığı bikinilerin fiyatı 18 Euro’dan satışa sunuluyor.

3 / 8 Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlenen Demi Rose'a evlilik teklifi yağıyor.

4 / 8 Gösteri dünyasının en ünlülerinden Kardashian-Jenner ailesinin küçük kızı Kylie'nin bir dönem birlikte olduğu Tyga ile yaptığı kaçamak onun adını dünyaya duyurdu. Çocukluğundan bu yana model olmak için çabalayan 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sonunda bu amacına ulaştı.

5 / 8 23 yaşındaki İngiliz Demi Rose; model olarak tanınıyor. Ama o aslında bir Instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri.

6 / 8 Genç modelin Instagram'da 7 milyon takipçisi var.

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