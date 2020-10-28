Demi Rose bikinisine sığmadı! Bikini altı da olay oldu

Model ve Instagram fenomeni olan Demi Rose, Maldivler'den paylaşım yapmayı sürdürüyor. Adadaki neredeyse her anını takipçileriyle paylaşan Rose, ufacık yeşil bikiniyle görenleri oldukça şaşırttı.

25 yaşındaki Wolverhampton doğumlu güzel yıldız cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi. Şu sıralar yeniden trend olan leopar desenli bikiniyle poz veren Rose, hayranlarından tam puan aldı. Göğüslerinin sığmadığı minicik bikinisiyle poz verdikten birkaç saat sonra genç kadın, kahverengi bikinisiyle hayranlarının karşısına çıktı.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Demi Rose, sunni yılan derisi bikinisiyle verdiği pozun altına şu notu düştü: "Yanımda olan tek şey bikiniler. Satın aldığım tüm diğer şeyleri giymekten bıktım."

