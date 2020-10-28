MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose bikinisine sığmadı! Bikini altı da olay oldu

Demi Rose bikinisine sığmadı! Bikini altı da olay oldu

28.10.2020 10:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demi Rose bikinisine sığmadı! Bikini altı da olay oldu

Demi Rose, Maldivler'de tatiline devam ederken her genç gün yeni paylaşımlarla hayranlarını şaşırtıyor. Göğüslerini sığdıramadığı bikinisiyle poz veren Demi Rose, görenleri yine şaşırtmayı başardı.

Model ve Instagram fenomeni olan Demi Rose, Maldivler'den paylaşım yapmayı sürdürüyor. Adadaki neredeyse her anını takipçileriyle paylaşan Rose, ufacık yeşil bikiniyle görenleri oldukça şaşırttı.

0_JS221740148

25 yaşındaki Wolverhampton doğumlu güzel yıldız cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi. Şu sıralar yeniden trend olan leopar desenli bikiniyle poz veren Rose, hayranlarından tam puan aldı. Göğüslerinin sığmadığı minicik bikinisiyle poz verdikten birkaç saat sonra genç kadın, kahverengi bikinisiyle hayranlarının karşısına çıktı.

0_JS221740435-1

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Demi Rose, sunni yılan derisi bikinisiyle verdiği pozun altına şu notu düştü: "Yanımda olan tek şey bikiniler. Satın aldığım tüm diğer şeyleri giymekten bıktım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Kahroldu! 'Daha birinin acısı hafiflemeden...'Kahroldu! 'Daha birinin acısı hafiflemeden...'
Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı

CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı

Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle

Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle

TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor

TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor

Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü

Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü

Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı

Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

O yapım yine birinci oldu!

O yapım yine birinci oldu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

Çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

Diğer Haberler

Müjde Ar annesi Aysel Gürel ile pozunu paylaştı! Çocukluk pozu olay oldu

Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım

Şeyma Subaşı kızı Melisa’nın doğum gününde gönderme yaptı! ‘Bekar anne olarak...’

'Bekar bir anne olarak...'

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku! Kasten yaralamadan...

Hapis şoku! Kasten yaralamadan...

Nicole Kidman çocuklarına Instagram’ı yasakladı

Çocuklarına bomba yasak! Şaşırttı

Emirkan kimdir? Emirkan kaç yaşında ve aslen nereli? Emirkan evli mi? Emirkan’ın şarkıları nelerdir? İşte Emirkan’ın hayatı...

Demet ve Alişan’ın programına sürpriz konuk!

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'tan güldüren Masumlar Apartmanı paylaşımı

Paylaşımı güldürdü! 'Tuz ruhunu getir'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.