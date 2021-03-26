Demi Rose bikinisinin iplerini çözdü

Instagram’da yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demi Rose'un dünya yansa umurunda olmuyor. Sıklıkla bikinili paylaşımlar yapan zaman zaman da reklam için pozlar veren Rose yine bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

25 yaşındaki esmer güzelin beyaz bikini üstünü çözüp bahçesinde verdiği poza hayranlarını mest etti.

Son dönemin modası olan eşofman altının üstüne giydiği beyaz bikinisiyle poz veren Rose bu eşofmanın favorisi olduğunu söyleyerek marka reklamı yapmayı da ihmal etmedi.

Covid-19 pandemisiyle birlikte artan dijital satışlarla birlikte Demi Rose’un markalarla iş birliği daha da arttı. İç çamaşırı ve giyim markalarıyla ortak iş birliği yapan Demi Rose, son günlerde reklamlı gönderi sayısı bir hayli arttı.

