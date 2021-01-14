Demi Rose bu sefer sahilde değil! Kayak ceketinin fermuarını açınca...

Sosyal medyada ünlü olduktan sonra podyum dünyasına adım atan ve son dönemin en çok konuşulan kıvrımlı modellerinden olan Demi Rose, her paylaşımıyla olay oluyor.

Genellikle Ibiza'da olan ve sıcak sahillerden pek ayrılmayan Rose bikinili pozlarıyla tanınıyor. Demi Rose bu sefer bir farklılık yaptı ve kayağa gitti.

Demi Rose, Instagram üzerinden paylaştığı ateşli fotoğraflarda parlak pembe bir kayak ceketi içinde cesur pozlar verdi.

25 yaşındaki model, ceketinin fermuarını açarak göğüslerini göstermeyi ihmal etmedi. Rose bu seksi görüntüsüyle beğeni topladı.

