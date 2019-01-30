Demi Rose çekimden çekime koşuyor

Kıvrımlarıyla ve seksi paylaşımlarıyla sosyal medyanın en gözde ismi olan ve ardından model olarak para kazanmaya başlayan Demi Rose çok çalışıyor.

Plajların gözdesi oldu

Sosyal medyanın şöhrete kavuşturduğu isimlerden biri Demi Rose. Instagram yardımıyla adını dünya çapında duyuran Rose, son yıllarda kelimenin tam anlamıyla çekimden çekime koşuyor.

Rose, son olarak Meksika'nın Tulum kentinde görüntülendi.

Tanıtım yüzü olduğu bikini ve mayoların kataloğu için objektif karşısına geçen Rose, güneşin altında saatlerce poz verdi.

Gösteri dünyasının en ünlülerinden Kardashian- Jenner ailesinin küçük kızı Kylie'nin bir dönem birlikte olduğu Tyga ile yaptığı kaçamak onun adını dünyaya duyurdu.

Çocukluğundan bu yana model olmak için çabalayan 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sonunda bu amacına ulaştı.

Kıvrımlı fiziğiyle dikkat çeken Rose daha önce ergenliğinde yeme bozukluğuyla savaştığını itiraf etmişti.