MAGAZİN

Demi Rose çekimden çekime koşuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Instagram sayesinde ünlü olan model Demi Rose çekimden çekime koşuyor.

Kıvrımlarıyla ve seksi paylaşımlarıyla sosyal medyanın en gözde ismi olan ve ardından model olarak para kazanmaya başlayan Demi Rose çok çalışıyor.

Plajların gözdesi oldu

Sosyal medyanın şöhrete kavuşturduğu isimlerden biri Demi Rose. Instagram yardımıyla adını dünya çapında duyuran Rose, son yıllarda kelimenin tam anlamıyla çekimden çekime koşuyor.
Rose, son olarak Meksika'nın Tulum kentinde görüntülendi.
Tanıtım yüzü olduğu bikini ve mayoların kataloğu için objektif karşısına geçen Rose, güneşin altında saatlerce poz verdi.
Gösteri dünyasının en ünlülerinden Kardashian- Jenner ailesinin küçük kızı Kylie'nin bir dönem birlikte olduğu Tyga ile yaptığı kaçamak onun adını dünyaya duyurdu.
Çocukluğundan bu yana model olmak için çabalayan 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sonunda bu amacına ulaştı.
Kıvrımlı fiziğiyle dikkat çeken Rose daha önce ergenliğinde yeme bozukluğuyla savaştığını itiraf etmişti.
Kıvrımlarıyla sosyal medyayı birbirine katan Rose, ’16 yaşındayken de kıvrımlı bir fiziğim vardı ve bu sebeple çok katı bir diyet uyguladım. Sonucunda ise aşırı zayıfladım ve sağlıksız bir hale geldim. Hem çok mutsuzdum hem de vücudumdan nefret ediyordum’ diyerek geçirdiği zorlu günleri anlatmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Demi Rose instagram

En Çok Okunan Haberler

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı

Son paylaşımına beğeni yağdı

Arda Turan-Berkay davası başladı! İlk talebe ret

Arda Turan'ın o talebine mahkemeden ret!

Chloe Loughnan: Yeliz Yeşilmen kim?

Yenge net konuştu: Yeliz Yeşilmen kim?

Seda Akgül: Para için evlenen kadın...

Sosyal medyadan mesaj verdi: Para için evlenen kadın...

Okan Bayülgen: 'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor'

'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor'

Süreyya Yalçın'ın büyük üzüntüsü

Süreyya Yalçın'ın büyük üzüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.