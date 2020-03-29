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  4. Demi Rose'dan koronavirüs isyanı! Seki pozlarıyla doğum günü kutladı

Demi Rose'dan koronavirüs isyanı! Seki pozlarıyla doğum günü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 08:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle yeni yaşına yalnız başına giren genç yıldız Demi Rose kendi doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Corona! Senin yüzünden yeni yaşıma yalnız girdim
Coronavirüs nedeniyle yeni yaşına yalnız başına giren genç yıldız kendi doğum gününü böyle kutladı.

Sosyal medya sayesinde şöhrete ulaşan model Demi Rose, yeni yaşına tek başına girdi. 25'inci doğum gününü karantina altında kutlayan Demi Rose Mawby, Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı.

"İyi ki doğdum ben" diye yazan Demi Rose hayranlarının desteğine ve iyi dileklerine de teşekkür etti. Rose seksi paylaşımlarında "Mutlu yıllar bana! Ve corona'ya büyük bir lanet olsun! Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum millet, her zaman..." notunu düştü.

Rose, geleneksel olarak her doğum gününü bir gece kulübünde dostlarıyla birlikte kutlardı.

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