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Demi Rose'dan olay pozlar! Çırılçıplak uzanıp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kıvrımlı model Demi Rose yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak çırılçıplak pozlarını paylaşan Rose'a tepki yağdı.

Demi Rose'dan olay pozlar! Çırılçıplak uzanıp...

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose giydiği kıyafetlerle zaman zaman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Rose bu sefer ise giymediği kıyafetlerle gündemde... Rose çırılçıplak pozlar verdi.

Son olarak Instagram hesabından 3 poz birden paylaşan Rose, adeta yürek hoplattı. Soyunup havuz kenarında verdiği pozları paylaşan model, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

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Ancak Rose'e tepkiler de fazlaydı. Bu fotoğrafların gereksiz olduğunu ifade eden takipçileri Rose'u Instagram'a şikayet etti.

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Ünlü model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı 'ilişki teklifi' çıkışıyla çok konuşulmuştu. Kıvrımlı model, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla yer yerinden oynamıştı. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose itirafıyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Birçok çiftin kendisine ilginç bir teklifle geldiğini söyleyen 24 yaşındaki Rose açıklamasında "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana...Gel çoklu ilişki yapalım diyor ve teklifte bulunuyor" dedi.

Rose bu teklifler karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirirken aynı zamanda bu kadar açık olmalarına da hayret ettiğini belirmişti.


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