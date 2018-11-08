MAGAZİN

Demi Rose dekolteyi korumaya aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Genç model giysisi yüzünden sorun yaşamamak için otomobile binerken büyük bir dikkat harcadı.

Sosyal medya sayesinde fenomen haline gelen sonra da hayallerindeki mesleği yani modelliği yapmaya başlayan Demi Rose, kelimenin tam anlamıyla her gece bir partide.

Dekolteyi korumaya aldı

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Yoğun çalışma programından arta kalan zamanını gece gezmelerine ayıran Rose, son olarak Londra'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.
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 İddialı ve derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Demi Rose, otomobiline binerken çok dikkatli oldu.
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Dekoltesini korumaya alan Demi Rose, kıyafeti yüzünden zor durumda kalmamak için büyük çaba harcadı.
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Demi Rose dekolte

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