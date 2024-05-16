Demi Rose 'Doğal ortamımda' notuyla paylaştı! Saçaklı bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyayı salladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demi Rose her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Saçaklı plaj kıyafeti ile dikkat çeken Demi Rose iddialı pozlarını 'Doğal ortamımda' notuyla paylaştı. Ünlü modelin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Kıvrımlı modele sosyal medyada; 'Bu ne güzellik', 'Yine harika görünüyorsun', 'En sevdiğim kadın', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.

1,57 boyundaki fenomen isim bikinili pozları ve cesur tarzıyla da ön plana çıkıyor.