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  4. Demi Rose 'Doğal ortamımda' notuyla paylaştı! Saçaklı bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyayı salladı

Demi Rose 'Doğal ortamımda' notuyla paylaştı! Saçaklı bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 12:27
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Sosyal medyada bir seks sembolü olarak var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose son pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı. Ünlü model 'Doğal ortamımda' notu ile peş peşe paylaştığı kareleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Demi Rose saçaklı plaj kıyafetiyle adeta bakana bir daha baktırdı...

Demi Rose 'Doğal ortamımda' notuyla paylaştı! Saçaklı bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyayı salladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demi Rose her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Saçaklı plaj kıyafeti ile dikkat çeken Demi Rose iddialı pozlarını 'Doğal ortamımda' notuyla paylaştı. Ünlü modelin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Kıvrımlı modele sosyal medyada; 'Bu ne güzellik', 'Yine harika görünüyorsun', 'En sevdiğim kadın', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.

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1,57 boyundaki fenomen isim bikinili pozları ve cesur tarzıyla da ön plana çıkıyor.

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