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Demi Rose dünya yansa umursamıyor! Olay pozlar

11.04.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada verdiği pozlarla tanınan ve model olarak hayatını sürdüren Demi Rose koronavirüsü adeta hiçe sayıyor. Rose yeni pozlarıyla olay oldu.

Demi Rose dünya yansa umursamıyor! Olay pozlar

Sosyal medya şöhretlerinden Demi Rose, İspanya'nın Ibiza adasından ayrılmıyor. Koronavirüs pandemisinin başında bir süre eve kapanan Rose artık pek de virüsü umursuyor gibi durmuyor.

Karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte yaz boyunca arkadaşları ile birlikte seyahat eden Rose kışı da aynı şekilde geçirdikten sonra dünyada artan vakalara rağmen bu sefer eve kapanmayı düşünmüyor.

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Sık sık tatile giden ve pozlar paylaşan Demi Rose yine olay olmayı başardı. 25 yaşındaki model, bir jet ski üzerinde poz verirken neon bikinisiyle aynı zamanda kıvrımlarını da sergiledi. Rose bu paylaşıma "Daha az insan" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.


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Demi Rose
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