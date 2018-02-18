Demi Rose giyer de olay olmaz mı?

Sosyal medya fenomeni Demi Rose, yine cesur bir kıyafetle dikkat çekti. Kıvrımlarıyla ünlü olan Rose bu sefe süper minisinden ziyade bakın neresine baktırdı

Ancak, ayakkabısındaki küçük bir ayrıntı bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Instagram paylaşımları sayesinde adını duyuran ve moda kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Demi Robe Mawby, Londra Moda Haftası'ndaki bir partiye katıldı.

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Gece için, bedenini saran beyaz bir elbise giyen Mawby fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi. 22 yaşındaki modelin yüksek topuklu ayakkabılarındaki ayrıntı da dikkatlerden kaçmadı. Mawby'nin kilit şeklindeki ayakkabı tokası diğer konukların da ilgisini çekti.