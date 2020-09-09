Demi Rose hem çalışıyor hem de tatil yapıyor

Sosyal medya şöhretlerinden Demi Rose, önceki gün İspanya'nın Ibiza adasında objektiflere yansıdı.

Karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte yaz boyunca arkadaşları ile birlikte seyahat eden Rose, bu kez iş için kamera karşısına geçti.



Mayo ve bikiniyle objektiflere poz veren 25 yaşındaki Rose, hem çalıştı hem de tatil yaptı. Model, çekimlerden arta kalan zamanlarda da güneşin ve denizin tadını çıkardı.

1995 doğumlu olan Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı iddialı paylaşımlar ile şöhrete ulaşmıştı.

Daha sonra modellik yapmaya başlayan Rose, bir dönem Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamış, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemden düşmemişti.

