Demi Rose hem çalışıyor hem de tatil yapıyor

Sosyal medya şöhretlerinden Demi Rose, iş için Maldivler'de kamera karşısında poz verdi.



Karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte yaz boyunca arkadaşları ile seyahat eden Rose, bu kez iş için yolculuk yaptı.

İŞ VE TATİL BİR ARADA

Mayo ile kamera karşısına geçen 25 yaşındaki model, hem çalıştı hem de tatil yaptı.



Demi Rose, çekimlerden arta kalan zamanlarda da güneşin ve denizin tadını çıkardı.



1995 doğumlu olan Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı iddialı paylaşımlar ile şöhrete ulaşmıştı.



Daha sonra modellik yapmaya başlayan Rose, bir dönem Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamış, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemden düşmemişti.





