Demi Rose İbiza'yı fethetti

Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu sosyal medyayı salladı.
Demi Rose nefes kesti
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Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
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Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu sosyal medyayı salladı
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Yaz başından beri tatil yapan Demi Rose, Yunanistan ve Tulum seyahatlerinin ardından İspanya'ya geçmişti.
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Bir ayı aşkın süredir yazın tadını İbiza’da çıkaran genç model, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.
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Turuncu bikinisiyle verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan 23 yaşındaki Demi Rose nefes kesti.
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Rose'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.
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Şöhreti Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarla yakalayan model, şu sıralar DJ Chris Martinez ile aşk yaşıyor.
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Demi Rose Mawby, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan reality şov yıldızı ve kozmetik markası yaratıcısı Kylie Jenner'a benzetiliyor.
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Demi Rose, geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini ve hayalinin bir Bond kızını canlandırmak olduğunu söylemişti.
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Formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise Demi, seyahat ederken spor yapmanın çok zor olduğunu ancak elinden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalıştığını açıklamıştı.
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