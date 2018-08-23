Demi Rose İbiza'yı fethetti

Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu sosyal medyayı salladı.

Demi Rose nefes kesti

1 / 11 Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

2 / 11 Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu sosyal medyayı salladı

3 / 11 Yaz başından beri tatil yapan Demi Rose, Yunanistan ve Tulum seyahatlerinin ardından İspanya'ya geçmişti.

4 / 11 Bir ayı aşkın süredir yazın tadını İbiza’da çıkaran genç model, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

5 / 11 Turuncu bikinisiyle verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan 23 yaşındaki Demi Rose nefes kesti.

6 / 11 Rose'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

7 / 11 İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.

8 / 11 Şöhreti Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarla yakalayan model, şu sıralar DJ Chris Martinez ile aşk yaşıyor.

9 / 11 Demi Rose Mawby, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan reality şov yıldızı ve kozmetik markası yaratıcısı Kylie Jenner'a benzetiliyor.

10 / 11 Demi Rose, geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini ve hayalinin bir Bond kızını canlandırmak olduğunu söylemişti.