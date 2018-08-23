MAGAZİN

Demi Rose İbiza'yı fethetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

Bir ayı aşkın süredir yazın tadını İbiza’da çıkaran Rose, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu sosyal medyayı salladı.

Demi Rose nefes kesti

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Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
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Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu sosyal medyayı salladı

Rose'un sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu sosyal medyayı salladı
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Yaz başından beri tatil yapan Demi Rose, Yunanistan ve Tulum seyahatlerinin ardından İspanya'ya geçmişti.

Yaz başından beri tatil yapan Demi Rose, Yunanistan ve Tulum seyahatlerinin ardından İspanya'ya geçmişti.
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Bir ayı aşkın süredir yazın tadını İbiza’da çıkaran genç model, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Bir ayı aşkın süredir yazın tadını İbiza’da çıkaran genç model, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.
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Turuncu bikinisiyle verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan 23 yaşındaki Demi Rose nefes kesti.

Turuncu bikinisiyle verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan 23 yaşındaki Demi Rose nefes kesti.
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Rose'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Rose'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.

İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.
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Şöhreti Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarla yakalayan model, şu sıralar DJ Chris Martinez ile aşk yaşıyor.

Şöhreti Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarla yakalayan model, şu sıralar DJ Chris Martinez ile aşk yaşıyor.
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Demi Rose Mawby, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan reality şov yıldızı ve kozmetik markası yaratıcısı Kylie Jenner'a benzetiliyor.

Demi Rose Mawby, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan reality şov yıldızı ve kozmetik markası yaratıcısı Kylie Jenner'a benzetiliyor.
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Demi Rose, geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini ve hayalinin bir Bond kızını canlandırmak olduğunu söylemişti.

Demi Rose, geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini ve hayalinin bir Bond kızını canlandırmak olduğunu söylemişti.
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Formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise Demi, seyahat ederken spor yapmanın çok zor olduğunu ancak elinden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalıştığını açıklamıştı.

Formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise Demi, seyahat ederken spor yapmanın çok zor olduğunu ancak elinden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalıştığını açıklamıştı.
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Demi Rose ibiza tatil

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Biz birlikteyiz..Demi Rose?... :)
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