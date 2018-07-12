Demi Rose Instagram'da vücut şov yaptı!

Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.
Demi Rose
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Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.
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Demi Rose çarşamba günü yaptığı Instagram paylaşımında kum saati fiziğini yine cümle aleme gösterdi.
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Seksi modelin hayranları ise Rose'a övgüler yağdırdı.
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Seksi yıldız daha önce de aynı bikiniyi giyerek çektiği selfie'leri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Esmer güzelin en büyük hayali ise günün birinde Bond kızı olabilmek.
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Demi Rose Mawby geçtiğimiz mayıs ayında Daily Mail gazetesine verdiği röportajda beslenmesine çok dikkat ettiğini itiraf etmişti.
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Çok kolay kilo aldığını söyleyen Demi, kilo almamak için doğum günlerinde doğum günü pastası bile yemiyor.
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İngiliz güzel, 1995 Birmingham doğumlu.
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Aslında son derece minyon olan Demi Rose'un boyu ise sadece 157 cm.
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