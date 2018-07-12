MAGAZİN

Demi Rose Instagram'da vücut şov yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Model Demi Rose metalik bikinisiyle kum saati fiziğini tüm ihtişamıyla bir kez daha gösterdi.

Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.

Demi Rose

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Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.

Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.
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Demi Rose çarşamba günü yaptığı Instagram paylaşımında kum saati fiziğini yine cümle aleme gösterdi.

Demi Rose çarşamba günü yaptığı Instagram paylaşımında kum saati fiziğini yine cümle aleme gösterdi.
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Seksi modelin hayranları ise Rose'a övgüler yağdırdı.

Seksi modelin hayranları ise Rose'a övgüler yağdırdı.
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Seksi yıldız daha önce de aynı bikiniyi giyerek çektiği selfie'leri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Seksi yıldız daha önce de aynı bikiniyi giyerek çektiği selfie'leri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Esmer güzelin en büyük hayali ise günün birinde Bond kızı olabilmek.

Esmer güzelin en büyük hayali ise günün birinde Bond kızı olabilmek.
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Demi Rose Mawby geçtiğimiz mayıs ayında Daily Mail gazetesine verdiği röportajda beslenmesine çok dikkat ettiğini itiraf etmişti.

Demi Rose Mawby geçtiğimiz mayıs ayında Daily Mail gazetesine verdiği röportajda beslenmesine çok dikkat ettiğini itiraf etmişti.
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Çok kolay kilo aldığını söyleyen Demi, kilo almamak için doğum günlerinde doğum günü pastası bile yemiyor.

Çok kolay kilo aldığını söyleyen Demi, kilo almamak için doğum günlerinde doğum günü pastası bile yemiyor.
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İngiliz güzel, 1995 Birmingham doğumlu.

İngiliz güzel, 1995 Birmingham doğumlu.
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Aslında son derece minyon olan Demi Rose'un boyu ise sadece 157 cm.

Aslında son derece minyon olan Demi Rose'un boyu ise sadece 157 cm.
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Demi Rose instagram

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu atın yerinde olmak için neler verilmezdi
bu bu nedir buu :)
amerikan kediciği:-)))
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