Demi Rose Instagram'da vücut şov yaptı!

Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.

1 / 21 Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.

2 / 21 Demi Rose çarşamba günü yaptığı Instagram paylaşımında kum saati fiziğini yine cümle aleme gösterdi.

4 / 21 Seksi yıldız daha önce de aynı bikiniyi giyerek çektiği selfie'leri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

5 / 21 Esmer güzelin en büyük hayali ise günün birinde Bond kızı olabilmek.

6 / 21 Demi Rose Mawby geçtiğimiz mayıs ayında Daily Mail gazetesine verdiği röportajda beslenmesine çok dikkat ettiğini itiraf etmişti.

7 / 21 Çok kolay kilo aldığını söyleyen Demi, kilo almamak için doğum günlerinde doğum günü pastası bile yemiyor.