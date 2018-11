Demi Rose kırmızı bikinisiyle yaktı geçti!

Kum saati şeklindeki kıvrımlı vücuduyla ünlü model Demi Rose Mawby, sosyal medyada yaptığı her bir paylaşımla adından söz ettirip kendine hayran bırakıyor.

Kum saati şeklindeki kıvrımlı vücuduyla ünlü model Demi Rose Mawby, sosyal medyada yaptığı her bir paylaşımla adından söz ettirip kendine hayran bırakıyor.

2 / 23

Demi, bu kez de internet üzerinden satış yapan ve kendi tasarımlarının da satıldığı "I Saw It First" markasının kampanya çekimleri için cesur pozlar verdi.