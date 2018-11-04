Demi Rose kırmızı bikinisiyle yaktı geçti!

Kum saati şeklindeki kıvrımlı vücuduyla ünlü model Demi Rose Mawby, sosyal medyada yaptığı her bir paylaşımla adından söz ettirip kendine hayran bırakıyor.

Demi Rose

1 / 23 Kum saati şeklindeki kıvrımlı vücuduyla ünlü model Demi Rose Mawby, sosyal medyada yaptığı her bir paylaşımla adından söz ettirip kendine hayran bırakıyor.

2 / 23 Demi, bu kez de internet üzerinden satış yapan ve kendi tasarımlarının da satıldığı "I Saw It First" markasının kampanya çekimleri için cesur pozlar verdi.

3 / 23 23 yaşındaki model, poz verdiği kırmızı bikiniyle kıvrımlı vücudunu gözler önüne serdi.

4 / 23 Demi Rose, hafif makyajıyla doğal bir görünüm yakalarken, açık bıraktığı dalgalı saçlarıyla plaj stilini tamamladı.

5 / 23 Güzel model çalışmaya tam gaz devam etse de aslında babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

6 / 23 80 yaşındaki babası Barrie'yi kaybeden güzel, sosyal medya hesabından duygu dolu bir yazı paylaşmıştı.

7 / 23 Birmingham doğumlu Demi, babasına bu kadar iyi kalpli, düşünceli, destekleyici ve ilgili olduğu için teşekkür etti ve "bir gün cennette buluşacağız" notunu düştü.

8 / 23 Demi Rose, bugüne kadar aile hayatına dair fazla bilgi vermekten kaçınmıştı.

9 / 23 Demi'nin 63 yaşındaki annesi Christine, 2016 yılında Daily Mail'e verdiği bir röportajda Demi'nin model olacak fiziğe sahip olmadığına inandığını ancak yine de hayallerinin peşinden koşması gerektiğini ve ailece onu desteklediklerini söylemişti.

10 / 23 Christine, "Demi çok güzel bir kız, o inanmıyor ama bir gün çok ünlü olacak, biz onu her konuda destekliyoruz" demişti.

11 / 23 Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rap'çi Tyga ile adı aşk dedikodularına karışınca şöhret olan Demi'nin takipçi sayısı kısa sürede arttı.

12 / 23 Demi Rose'un şu anda Instagram'da 7.7 milyon takipçisi bulunuyor.

13 / 23 İşte güzel modelin Instagram'da çok beğenilen ve yorum alan paylaşımları...

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