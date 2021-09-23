Demi Rose kırmızılar için görenleri yaktı geçti

Demi Rose, yeni fotoğraflarıyla beğeni kazanmaya devam etti. Pandemi süreci boyunca ülkesi İngiltere’den uzak duran 26 yaşındaki güzel, uzun bir süre İbiza’da kaldı. İbiza’dan sonra İtalya’ya geçen Demi Rose, Instagram paylaşımlarına hız verdi.

Her fırsatta kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Demi Rose, kırmızı iç çamaşırıyla objektif karşısına geçti. İki fotoğrafını paylaşan güzel isim, hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Pamuk Prenses hikayesine atıfta bulunan Demi Rose, bir fotoğrafında elinde kırmızı bir elmayla poz verdi. Genç isim fotoğraflarını, “Ayna ayna söyle bana en güzel kim?” notuyla paylaştı.

Sekiz yıldır aktif olarak modellik yapan Demi Rose, kendisini eleştirenlere kariyerinin kendisine bahşedilmiş bir nimet olduğunu söyledi.

