Instagram'da büyük takipçi kitlesine sahip olan Demi Rose yaptığı seks itirafından sonra şimdi de Kleopatra tarzıyla gündem oldu.

Demi Rose paylaşmaya doymadı

Sosyal medya fenomeni Demi Rose 24 yaşına girdi. Rose adeta her gün bir doğum günü partisi yapıyor.

Son olarak Mısır temalı doğum günü partisi yapan Demi Rose, Kleopatra oldu. 'En seksi Kleopatra' yorumları yapılan Demi Rose bu yorumların hakkını verecek cinsten bir tarza sahipti.

Seksi tarzıyla dikkat çeken Rose verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

GRUP SEKS İTİRAFI OLAY OLMUŞTU Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose geçtiğimiz gün yaptığı bir iitirafla sosyal medyayı sallamıştı.