MAGAZİN

Demi Rose, Kleopatra oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Instagram'ın popüler isimlerinden İngiliz model Demi Rose Mawby 24 yaşını kutlamaya doymuyor!

Instagram'da büyük takipçi kitlesine sahip olan Demi Rose yaptığı seks itirafından sonra şimdi de Kleopatra tarzıyla gündem oldu.

Demi Rose paylaşmaya doymadı

Sosyal medya fenomeni Demi Rose 24 yaşına girdi. Rose adeta her gün bir doğum günü partisi yapıyor.
Son olarak Mısır temalı doğum günü partisi yapan Demi Rose, Kleopatra oldu. 'En seksi Kleopatra' yorumları yapılan Demi Rose bu yorumların hakkını verecek cinsten bir tarza sahipti.
Seksi tarzıyla dikkat çeken Rose verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

GRUP SEKS İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

GRUP SEKS İTİRAFI OLAY OLMUŞTU
Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose geçtiğimiz gün yaptığı bir iitirafla sosyal medyayı sallamıştı.
Birçok çiftin kendisine ilginç bir teklifle geldiğini söyleyen 24 yaşındaki Rose, "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelin grup seks yapalım diyor ve grup seks teklifinde bulunuyor" demişti.
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Kleopatra Demi Rose Demi Rose instagram

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