MAGAZİN

Demi Rose Meksika'da! Üstsüz paylaşımıyla olay oydu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

Instagram'da büyük takipçi kitlesine sahip olan Demi Rose yine paylaşımıyla olay yarattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve modellik kariyerinde giderek yükselen Demi Rose, Meksika'da tatil yapıyor.

Yine Instagram'ı salladı

Son dönemin en dikkat çeken magazin figürü Demi Rose. Instagram'daki cesur pozlarıyla tanındı, cesaretin dozunu artırdı ve en sonunda model oldu.
Şu sıralar Meksika'da tatil yapan Rose, Instagram'da her anını takipçileriyle de paylaşıyor. Üstsüz güneşlenirken paylaştığı fotoğrafıyla olay olan Rose'a takipçilerinden tam destek geliyor.
Demi Rose, Mayıs 2016’da Kylie Jenner’ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile birlikte olarak bütün gözleri üzerinde toplamıştı.
Tarzıyla ve seksi görüntüsüyle dikkat çeken Rose daha önce ergenliğinde yeme bozukluğuyla savaştığını açıklamıştı.
Kıvrımlarıyla sosyal medyayı birbirine katan Rose, ’16 yaşındayken de kıvrımlı bir fiziğim vardı ve bu sebeple çok katı bir diyet uyguladım. Sonucunda ise aşırı zayıfladım ve sağlıksız bir hale geldim.
Hem çok mutsuzdum hem de vücudumdan nefret ediyordum’ diyerek geçirdiği zorlu günleri paylaşmıştı.
‘Bir sabah uyandım ve kendim için daha iyisini yapabileceğimi fark ettim. Spora başladım, normal bir beslenme düzenine geçiş yaptım ve bedenimi kabullendim’ diyen seksi yıldız, kendisiyle girdiği savaşı yendiğini bu sözlerle anlattı.
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