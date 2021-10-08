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Demi Rose önce kalçasını sonra göğüslerini açtı

08.10.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’ın fenomen ismi Demi Rose, her geçen gün sınırları biraz daha zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda OnlyFans hesabı da açan Demi Rose, cüretkâr paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demi Rose önce kalçasını sonra göğüslerini açtı

Demi Rose, 18 milyona yakın takipçisiyle cüretkâr pozlar paylaşmaya devam ediyor. Markalarla yaptığı iş birliği sayesinde servetine servet katan genç model, pandemi dönemi boyunca İbiza’da vakit geçirdi. İbiza’dan sonra rotasını İtalya’nın Capri adasına çeviren Demi Rose, şu günlerde Meksika sahillerinin tadını çıkarıyor.

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26 yaşındaki genç isim son zamanlarda peş peşe paylaşımlar yaparak hayranlarını mutlu ediyor. Her geçen gün paylaşımların dozunu arttıran güzel model, bir paylaşımında kalçasını açarken diğerinde ise göğüslerini ön plana çıkaran pozlar verdi. Demi Rose’un paylaşımları yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Yıllardır modellik yapan genç kadın, geçtiğimiz yıllarda 1 sene arayla hem annesini hem de babasını kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Genç kadın katıldığı bir programda, "Her zaman mankenlik yapmak istemişimdir ve sonunda oraya vardığımda bunu bir lütuf olarak gördüm çünkü zorbalığa maruz kalarak büyüdüm ve hiç arkadaşım olmadı." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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