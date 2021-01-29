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Demi Rose parkta çırılçıplak... Artık şaşırtmıyor

29.01.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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Demi Rose parkta çırılçıplak... Artık şaşırtmıyor

Her fırsatta erotik pozlarını paylaşan Demi Rose bu sefer de parkta çırılçıplak uzandı ve o anlarını paylaştı.

Instagram paylaşımları sayesinde ünlendikten sonra modelliğe adım atan Demi Rose, Ibiza'da keyif yapıyor.

Kıvrımlarını her fırsatta sergileyen Demi Rose bu sefer de kısa bir iş molası verdi. Ancak Rose'un molası herkesinkinden farklıydı... Rose tamamen çıplak çekilde parkta uzandı ve bir de poz verdi.

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Rose bu hallerini takipçileriyle paylaşarak "Mutluluğun bir köşesinde sessizce..." yorumunda bulundu.

1995 doğumlu olan Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı iddialı paylaşımlar ile şöhrete ulaşmıştı.

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Daha sonra modellik yapmaya başlayan Rose, bir dönem Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamış, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemden düşmemişti. Hem annesini hem babasını kısa süre önce kaybeden Rose kişisel gelişime merak sarmış ve içinde bulunduğu depresyondan bu şekilde çıktığını açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle sevgilim olsun 5 tl borcum olsun :)

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