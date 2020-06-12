Demi Rose poz verdi; beğeni rekoru kırdı

Demi Rose Mawby ‘celebrity’ dünyasında yıldızı hızla yükselen genç bir model. Milyonları bulan takipçi kitlesiyle ve dünyaca ünlü rapçi ‘Tyga’ ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile ününe ün katmıştı.

Şimdilerde büyük beden modellik yapan ve aranan modeller arasına giren Rose paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Pose yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Instagram yıldızının gri metal elbisesiyle verdiği poz olay oldu. Ünlü modelin pozunu kısa sürede 312 bin kişi beğendi.

Kum saati fiziğiyle ünlenen Demi Rose daha önce yaptığı açıklamalarda 16 yaşındayken yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ve sadece 37 kilo olduğunu açıklamıştı.