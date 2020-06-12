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Demi Rose poz verdi; beğeni rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan Demi Rose paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Cesur pozlarıyla dikkat çeken Rose beğeni rekoru kırdı.

Demi Rose Mawby ‘celebrity’ dünyasında yıldızı hızla yükselen genç bir model. Milyonları bulan takipçi kitlesiyle ve dünyaca ünlü rapçi ‘Tyga’ ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile ününe ün katmıştı.

Şimdilerde büyük beden modellik yapan ve aranan modeller arasına giren Rose paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Pose yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Instagram yıldızının gri metal elbisesiyle verdiği poz olay oldu. Ünlü modelin pozunu kısa sürede 312 bin kişi beğendi.

Kum saati fiziğiyle ünlenen Demi Rose daha önce yaptığı açıklamalarda 16 yaşındayken yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ve sadece 37 kilo olduğunu açıklamıştı.

Her pozu olay!

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maşallah bu ne güzel bir vücut bayıldım.
elbisenin rengi gri metal olunca normal...
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