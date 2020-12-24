Demi Rose son pozuyla şaşırttı! Bu sefer dekolte yok!

Sosyal medya fenomeniyken seksi pozlar paylaşarak model olan ve genellikle Maldivler'den çıkmayan Demi Rose bir farklılık yaptı ve Afrika turuna gitti.

Haftalardır Afrika'da olan Demi Rose oradan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaki model, hayvan baskılı bir tulum giydi ve helikopter önünde poz verdi.

Kıvrımlarını sergilemeyi seven Rose bu sefer bir farklılık yaptı ve belden aşağısını kapadı.



Demi Rose uzun kollu, boğazlı tulumuyla yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Rose'un bu paylaşımı "Hangi dağda kurt öldü" dedirtti. Rose yaptığı paylaşımlarla beğeni rekorları kırmaya devam ediyor.

