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Demi Rose'u isyan ettiren yorum! Öyle bir poz paylaştı ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 08:26 | Son Güncelleme

Instagram sayesinde ünlü olan model Demi Rose karantina sürecinde kendisine gelen kötü yorumlara dayanamadı ve patladı. Rose seksi bir fotoğrafını paylaşarak isyan etti.

Demi Rose Mawby ‘celebrity’ dünyasında yıldızı hızla yükselen genç bir model. Milyonları bulan takipçi kitlesiyle ve dünyaca ünlü rapçi ‘Tyga’ ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile ününe ün katmıştı. Şimdilerde büyük beden modellik yapan ve aranan modeller arasına giren Rose paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak cesur bir pozunu paylaşan Demi Rose kendisine gelen kötü yorumlara tepki gösterdi. Karantina sürecinde sık sık paylaşım yapan Rose'a kilo aldığına dair yorumlar geldi. Rose bu yorumlar sonrası seksi bir halini paylaşarak isyan etti. Rose açıklamasında 16 yaşında yeme bozukluğu sorunu yaşadığına değindi ve "İnsanlar karantina sırasında başka insanlara zarar veriyor. Şu anda spor salonuna gidemeyiz ve insanların nasıl göründüğü hakkında aptalca yorumlar yapamayız, insanlar zaten kötü hissediyorlar. Şu an normal şeyleri yapamayız.

İnsanlar yorumlarına daha dikkat etmeli. Küçükken yeme bozukluğum vardı. 37 kiloya düştüm ve dürüst olmak gerekirse şu an kilo aldığımı duymak saçma. Kendimi seviyorum" dedi.

İTİRAFIYLA ŞAŞIRTMIŞTI!

Rose, 16 yaşındayken yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ve sadece 37 kilo olduğunu açıklamıştı.
İncecik belini ve kıvrımlı vücudunu sergilemeyi seven Demi Rose, "16 yaşındayken de kıvrımlı bir fiziğim vardı ve bu sebeple çok katı bir diyet uyguladım. Sonucunda ise aşırı zayıfladım ve sağlıksız bir hale geldim" demişti.


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