Demi Rose'un en iyi dostu Teddy

Demi Rose Mawby, köpeği Teddy'yi yanından ayırmıyor!

Demi Rose

1 / 14 İki hafta önce babasını kaybeden Demi, teselliyi köpeği Teddy'ye buldu. Güzel model, köpeğini bir an olsun yanından ayırmıyor.

2 / 14 İngiliz model, köpeği Teddy'yi haziran ayında sahiplenmişti.

3 / 14 Instagram sayfasında sürekli köpeğiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşan güzel, takipçilerinin sevgi seliyle karşılaştı.

4 / 14 23 yaşındaki Demi'nin fotoğrafı, kısa sürede 380 bini aşkın beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

5 / 14 Demi'nin Instagram'da 7.7 milyon takipçisi bulunuyor.

6 / 14 Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile yaşadığı aşkla adını duyuran Demi, kısa sürede herkesin dikkatini çekmiş ve takpiçi sayısı hızla artarak Insragram'ın en merak edilen güzellerinden biri haline gelmişti.

7 / 14 Birmingham doğumlu güzel, geçen hafta 80 yaşındaki babası Barrie'yi kaybetmişti.

8 / 14 Sosyal medya hesabından duygu dolu bir yazı paylaşan Demi, babasına bu kadar iyi kalpli, düşünceli, destekleyici ve ilgili olduğu için teşekkür etti ve "bir gün cennette buluşacağız" notunu düşmüştü.

9 / 14 Demi Rose, bugüne kadar aile hayatına dair fazla bilgi vermekten kaçınmıştı.

10 / 14 Demi'nin 63 yaşındaki annesi Christine, 2016 yılında Daily Mail'e verdiği bir röportajda Demi'nin model olacak fiziğe sahip olmadığına inandığını ancak yine de hayallerinin peşinden koşması gerektiğini ve ailece onu desteklediklerini söylemişti.

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