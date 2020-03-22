Demi Rose'un 'güvende kal' pozuna beğeni yağdı

Hemen her yaptığıyla magazin basınında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Demi Rose, Instagram paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Instagram'ın en çok takip edilen isimlerinden olan dünyaca ünlü model Demi Rose da koronavirüs salgını sonrası evinde vakit geçiriyor. Ancak Rose bikini pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Eski çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmaya devam eden Rose tanga bikinisiyle verdiği bir pozla "güvende kal" mesajı verdi.

Rose yaptığı paylaşımlara "Umarım hepiniz orada iyisinizdir. Seni seviyorum. Güvende kal" yazdı.

Rose bu paylaşımından sonra bir de üstsüz bir salıncak pozunu paylaşarak hayranlarını mest etti.

