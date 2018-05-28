Demi Rose'un leopar cazibesi

Instagram sayesinde ünlü olan genç model paylaştığı bu pozla sosyal medyada fırtınalar estirdi.
Her zaman çok şık!
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Demi Rose Mawby'nin hesabı, kusursuz kıvrımlarını gözler önüne seren cesur fotoğraflarla dolu.
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23 yaşındaki güzel, pazar günü yaptığı paylaşımla bu fotoğraflarına bir yenisini ekledi.
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Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose, paylaştığı fotoğrafta leopar desenli bir mayonun üzerinde giydiği transparan pantolonla yine göz kamaştırıyordu.
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Yüz binlerce beğeni alan fotoğrafa, Demi'nin hayranlarından binlerce yorum geldi.
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İngiliz modelin bikiniyle çekip paylaştığı pozlarına her zaman övgü dolu sözler yağıyor.
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Hatta bazı hayranları bununla da kalmıyor ve seksi modele evlilik teklifi ediyor.
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