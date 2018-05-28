MAGAZİN

Demi Rose'un leopar cazibesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

23 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, paylaşımlarıyla Instagramı yakıp geçmeye devam ediyor

Instagram sayesinde ünlü olan genç model paylaştığı bu pozla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Her zaman çok şık!

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Demi Rose Mawby'nin hesabı, kusursuz kıvrımlarını gözler önüne seren cesur fotoğraflarla dolu.
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23 yaşındaki güzel, pazar günü yaptığı paylaşımla bu fotoğraflarına bir yenisini ekledi.
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Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose, paylaştığı fotoğrafta leopar desenli bir mayonun üzerinde giydiği transparan pantolonla yine göz kamaştırıyordu.
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Yüz binlerce beğeni alan fotoğrafa, Demi'nin hayranlarından binlerce yorum geldi.
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İngiliz modelin bikiniyle çekip paylaştığı pozlarına her zaman övgü dolu sözler yağıyor.
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Hatta bazı hayranları bununla da kalmıyor ve seksi modele evlilik teklifi ediyor.
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