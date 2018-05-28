Demi Rose'un leopar cazibesi

Instagram sayesinde ünlü olan genç model paylaştığı bu pozla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Her zaman çok şık!

1 / 10 Demi Rose Mawby'nin hesabı, kusursuz kıvrımlarını gözler önüne seren cesur fotoğraflarla dolu.

2 / 10 23 yaşındaki güzel, pazar günü yaptığı paylaşımla bu fotoğraflarına bir yenisini ekledi.

3 / 10 Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose, paylaştığı fotoğrafta leopar desenli bir mayonun üzerinde giydiği transparan pantolonla yine göz kamaştırıyordu.

4 / 10 Yüz binlerce beğeni alan fotoğrafa, Demi'nin hayranlarından binlerce yorum geldi.

5 / 10 İngiliz modelin bikiniyle çekip paylaştığı pozlarına her zaman övgü dolu sözler yağıyor.

6 / 10 Hatta bazı hayranları bununla da kalmıyor ve seksi modele evlilik teklifi ediyor.

7 / 10

8 / 10

9 / 10