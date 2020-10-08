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Demi Rose'un Maldivler kaçamağı!

08.10.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Demi Rose'un Maldivler kaçamağı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Demi Rose bu sefer Ibiza'dan değil Maldivlerden paylaştı. Rose'un paylaşımlarına beğeni yağdı.

Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan Demi Rose paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Cesur pozlarıyla dikkat çeken Rose beğeni rekoru kırdı.

Sık sık Ibiza'dan paylaşım yapan Rose bu sefer soluğu Maldivler'de aldı ve geleneği bozmadı. Kumsalda tanga bikinisiyle pozlar veren Rose takipçileri için de pozlarını paylaştı.
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Turuncu bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Rose poz üstüne poz verdi.
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25 yaşındaki ünlü İngiliz model Demi Rose karantinada evde olmaktan çok sıkılmış ve karantina sonrasında çıktığı tatiline uzun süredir ara vermeyerek herkesi şaşırtmıştı.

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Rose karantina sürecinde çok zorlandığını ama bu süreçten 'daha güçlü' çıktığını söyleyerek gücünü olumlu ve 'kendine güvenen' sosyal medya paylaşımlarıyla yansıtmaya çalıştığını açıklamıştı.


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