Demi Rose'un sokak tarzı! Soyunma kabininden poz verdi

Sosyal medyada ünlü olduktan sonra podyum dünyasına adım atan ve son dönemin en çok konuşulan kıvrımlı modellerinden olan Demi Rose, Los Angeles'ta objektiflere takıldı.

Bir arkadaşıyla alışverişe giderken görüntülenen İngiliz model, tarzıyla yine ilgi odağı oldu. Üstüne sadece spor sütyeni ve altına da yırtık bir kot pantolon giyen Rose, elindeki içeceğiyle paparazzilere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü model, daha sonra kendisine sponsor olan bir markanın mağazasına girdi. Rose beğendiği ürünleri denerken kabin önünde görüntülendi.

Ünlü model, elleri dolu bir şekilde mağazadan ayrıldı.

1995 yılında dünyaya gelen Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı cesur paylaşımlar ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Kylie Jenner'in eski sevgilisi Tyga ile birlikte olmuş, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemi meşgul etmiştir.

Rose'un Instagram'da 14 milyon takipçisi bulunuyor.

