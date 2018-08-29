Demi Rose'un tatil günlüğü!

Yaz başından beri tatil yapan Demi Rose, Yunanistan ve Tulum seyahatlerinin ardından İspanya'ya geçmişti. Bir ayı aşkın süredir yazın tadını İbiza’da çıkaran genç model, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Poz vermeye doymuyor!

1 / 10 İnternet sayesinde ünlü olan Demi Rose Maweby yaz aylarının neredeyse tamamını İspanya'nın İbiza adasında geçirdi.

2 / 10 Bir yandan poz veren Demi Rose, çekim aralarında da kendi sosyal medya hesabı için cep telefonuyla bol bol selfie çekti.

3 / 10 Instagram'da yaptığı her paylaşımla olay olan Demi Rose, çalışmayı çok seviyor!

4 / 10 Model olduktan sonra adeta nefes almadan gelen teklifleri kabul eden Rose neyse ki dinlenmeyi de zaman zaman akıl ediyor!

5 / 10 Turuncu bikinisiyle verdiği pozu instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan 23 yaşındaki Demi Rose nefes kesti.

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