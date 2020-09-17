Demi Rose üstsüz pozuyla olay oldu! Beğeni yağdı

Karantinada yalnız başına kalan ve normalleşme sonrası soluğu İbiza'da alan Demi Rose olay paylaşımlarına devam ediyor.

İbiza'da hem tatil yapan hem de işlerine devam eden Rose üstsüz pozuyla dikkat çekti. Rose işi için verdiği pozları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



Her anını paylaşan Rose son paylaşımlarıyla hayranlarından tam not aldı.



Normalleşmenin ardından tatile çıkan ve yaz boyunca arkadaşları ile birlikte seyahat eden Rose hem çalışıp hem keyif yaparken sık sık kameralara yansıyor.

Rose karantina sürecinde çok zorlandığını ama bu süreçten 'daha güçlü' çıktığını söyleyerek gücünü olumlu ve 'kendine güvenen' sosyal medya paylaşımlarıyla yansıtmaya çalıştığını açıklamıştı.



