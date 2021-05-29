Demi Rose yatakta üzerini çıkarırken paylaştı

Demi Rose her geçen gün hayranlarını biraz daha şaşırtmayı başaran isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde yetişkinlere yönelik erotik içerik üreten OnlyFans'a üye olduğunu açıklayan ünlü isim yine dikkat çeken paylaşım geldi.

Yatakta üzerini çıkarırken poz veren Rose, göğüs kıvrımlarını yine ortaya koydu.



26 yaşındaki modelin Instagram'da 16.5 milyon bulunuyor. Her fırsatta paylaştığı fotoğraflarla yürek hoplatan Demi Rose, bu yolla hatrı sayılır bir servet de elde etti.



