HABER

Demir ağlarda 91 raybüs hizmet veriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü envanterinde 2018 yılı sonu itibarıyla 91 dizel tren seti (raybüs) bulunmaktadır" - "(208 Araç DMU Üretimi Projesi) kapsamında 30 adet DMU seti teslim alınmış olup, program dahilinde 2020 yılı sonuna kadar 22 adet set daha teslim alınacaktır"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018 yılı sonu itibarıyla TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü envanterinde, kamuoyunda "raybüs" olarak da bilinen, 91 dizel tren seti (DMU) bulunduğunu; "208 Araç DMU Üretimi Projesi" kapsamında 30 raybüsün alındığını, 2020 yılı sonuna kadar program dahilinde 22 setin daha Kuruma teslim edileceğini bildirdi.

Turhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in raybüslere ilişkin soru önergesini yazılı olarak yanıtladı.

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü envanterinde geçen yıl sonu itibarıyla 91 raybüs bulunduğunu ifade eden Turhan, bu setlerin Zonguldak-Karabük, Gökçebey-Zonguldak, Basmane-Denizli, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Basmane-Söke, Denizli-Söke, Söke-Nazilli, Basmane-Ödemiş, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Sivas-Divriği, Kars-Akyaka, Erzincan-Divriği, Malatya-Elazığ, Konya-Karaman, İskenderun-Mersin, Adana-Mersin, Afyon-Eskişehir hatlarında kullanıldığını aktardı.

Bakan Turhan, "208 Araç DMU Üretimi Projesi kapsamında 30 DMU seti teslim alınmış olup ilave olarak program dahilinde 2020 yılı sonuna kadar 22 DMU seti daha teslim alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bakan Turhan, bölgesel yolcu trenlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde Kamu Hizmeti Yükümlülüğü (KHY) Sözleşmesi kapsamında belirlenen güzergahlarda çalıştırıldığını ancak Konya-Ulukışla-Niğde güzergahının halen yürürlükte bulunan KHY Sözleşmesi kapsamı dışında olduğunu belirtti.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
PAŞADER’e destek sözüPAŞADER’e destek sözü
Bursa Milletvekili Kılıç:Bursa Milletvekili Kılıç:
Anahtar Kelimeler:
dizel tren seti DMU ray-bus TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.