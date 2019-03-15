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Demir bariyer sürücünün karnına böyle saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Yaşanan dehşet verici kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içeri giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı.
Kaza anı olay yeri yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yan olarak kayan otomobilin bariyere çarptığı bariyerin aracın içine girdiği görülüyor.
İtfaiye tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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