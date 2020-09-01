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Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Yaralanan sürücü önce Selendi Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza, Manisa’nın Selendi ilçesinde saat 10.30 sıralarında Karşıova Mahallesi’nin Selendi girişindeki Kaymakam köprüsü olarak bilinen Şehit Er Kemal Davulcu Caddesinde meydana geldi. Hacıhaliler Mahallesinden Selendi ilçesine gelmekte olan Ahmet Yaşar Ağır idaresindeki 45 U 0435 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerlere saplanan araç sürücüsü Ahmet Yaşar Ağır, araçtan yaralı olarak kurtarılarak 112 ekiplerince önce Selendi Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken kaburga kemiklerinde kırık olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil hurdaya döndü.

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