HABER

Demir boru yüksek gerilim hattına değdi, baba-oğul akıma kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), çatı katına çekmek istedikleri demir borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), çatı katına çekmek istedikleri demir borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan baba- oğul tedaviye alındı.
Olay dün Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı evde kiracı olarak oturan Ayhan Usta, binada tadilat yapan ev sahibine yardım etmek istedi. Ayhan Usta, oğlu Baki Can Usta ile birlikte çatı katına çıktı. Baba ve oğlu, iple bağlanan boruyu çatıya doğru çekmek istedi. Ancak boru, evin önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi.
Ayhan Usta ile oğlu elektrik akımına kapıldı. Baki Can Usta'nın elektrik çarpması sonucu kıyafeti tutuştu. Gence, binada yaşayanlar müdahale etti.
Yaralanan baba ve oğlu, gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından da Ayhan Usta Yalova'da bir hastaneye, olayın yaşandığı gün doğum günü olduğu öğrenilen Baki Can Usta ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Defineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandıDefineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandı
Çanakkale’de define avına jandarmadan suçüstüÇanakkale’de define avına jandarmadan suçüstü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davalarında kritik kararlar

FETÖ davalarında kritik kararlar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Son dakika! Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ceza, Mehmet Altan'a beraat istedi

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için beraat talebi

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? (Su kesintisi kaç saat sürecek?)

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.