Demir: “Canik’e Türkiye’nin en uzun teleferiğini yapacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, “Müthiş manzaraya sahip Canik bölgesine Türkiye’nin en uzun ve en iyi teleferiğini yapacağız. Turist çekmek ve insanlarımızın kullanması için güzel bir hizmet olacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ’Mahalle Buluşmaları’ kapsamında İlkadım ilçesinde Hançerli Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının sorunların dinleyen Başkan Demir, "Kentsel dönüşüm, ulaşım ve otopark sorunu çözdüğümüzde İlkadım ilçemiz nefes alacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği Hançerli Mahalle buluşması, bir kafede yapıldı. Mahalleli sohbet eden Başkan Mustafa Demir, kentsel dönüşüm, ulaşım ve otopark başta olmak üzere hazırlıkları devam eden projelerle ilgili bilgiler verdi.

2020’de kentsel dönüşüm başlıyor

Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarına vurgu yapan Başkan Demir, “Samsun’da aşağı yukarı 15-20 yıldır kentsel dönüşüm noktasında ciddi bir beklenti vardı. Cedit bölgesinden Canik ilçesinin sınırları içerisinde kalan Samsun’un asıl ana merkezi olan alanda neredeyse tüm mahallelerde ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı vardı. Biz özellikle Canik’te Gaziosmanpaşa, Soğuksu Mahalleleri, İlkadım’da Hastanebaşı, Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Saitbey, Kadıköy ve Fatih Mahallelerine varana kadar o bölgeyi kapsayacak çalışmalarımızı tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da seçim çalışması döneminde buralarda incelemelerde bulunmuştu. Bunun akabinde zor olan o çalışmaları tamamladık, bakanlığımızla mutabakata vardık. Bakanlık da firmayı belirledi, firma da Samsun’a geldi. Fen işlerinin eski şantiyesinin bulunduğu alanda şantiyesini kurdu. Şu anda çalışmaya başladı. Rezerv alan çalışmalarında oluşturulan projeyi de şubat ayı içerisinde 1200 konutu ihale edeceğiz. Samsun’un 20 yıldır beklediği kentsel dönüşümü de böylece başlamış oldu. Fiili olarak da proje ihalesini de 2020 yılının başında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.